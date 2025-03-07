Трамп: достижение мира на Украине без меня не имело бы шанса

Президент США Дональд Трамп заявил, что без его участия мирное урегулирование конфликта на Украине «не имело бы ни единого шанса». По его словам, в отличие от него, европейские страны понятия не имеют, как завершить боевые действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

«Я думаю, что, если бы я не был президентом, у этого конфликта не было бы ни единого шанса на урегулирование. Но я считаю, что мы сумеем его остановить. Проблема Европы в том, что там не знают, что делать»,— сказал американский президент во время общения с журналистами в Белом доме. Так он ответил на вопрос, почему, по его мнению, европейские государства выступили против немедленного завершения украинского конфликта. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

Также Дональду Трампу задали вопрос, доверяет ли он заявлениям президента России Владимира Путина о готовности к достижению мира на Украине. «Я верю ему. Думаю, мы хорошо взаимодействуем с Россией. Мне сложнее иметь дело с Украиной. А у них нет карт на руках»,— ответил президент США.

По мнению главы Белого дома, согласование гарантий безопасности для Украины — это «легкая часть». «Самая сложная часть — это как раз решение самого конфликта. Гарантии безопасности можно определить потом. Прежде чем я вообще начну думать об этом, я хочу урегулировать войну, завершить ее»,— сообщил он.

Господин Трамп ранее призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, «пока не стало слишком поздно». 12 марта в Саудовской Аравии пройдут переговоры представителей США и Украины. По данным Bloomberg, Вашингтон потребовал от президента Украины Владимира Зеленского «согласиться на реальный путь к перемирию и переговорам с Москвой».

Подробности — в материале «Ъ» «Украине объяснили по-американски».