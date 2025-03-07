Трамп пригрозил Украине свернуть всю помощь при отказе от переговоров

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме сегодня, 7 марта, заявил, что Соединенные Штаты свернут всю помощь Украине, если власти этой страны не будут стремиться урегулировать вооруженный конфликт с Россией. 4 марта США приостановили военные поставки Украине.

«Я не знаю, хотят ли они (власти Украины.— "Ъ") урегулирования. Если они не хотят урегулирования, мы уйдем оттуда. Потому что мы хотим, чтобы они стремились к урегулированию»,— сказал глава государства (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

На той же пресс-конференции господин Трамп заявил, что ужесточит санкции против России, в частности против банковского сектора, и введет пошлины на российские товары, если власти РФ не пойдут на переговоры. Но сейчас, отметил господин Трамп, ему проще говорить с Россией, поскольку инициатива на поле боя за ней.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его администрация работает над «планом первых шагов» по приближению мира, он будет готов в ближайшее время. Ранее господин Зеленский заявлял, что Украине нужны гарантии безопасности от США для начала мирных переговоров, поскольку он опасается, что боевые действия могут возобновиться.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украине объяснили по-американски».