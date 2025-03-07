Чем известен Кирилл Селезнев

Селезнев Кирилл Геннадьевич родился 23 апреля 1974 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 1997 году окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова по специальности «импульсные устройства и автоматические роторные линии». В 2002 году окончил СПбГУ по специальности «Финансы и кредит».

В 1997–1998 годах работал в ООО «Балтийская финансовая компания». В 1999–2000 годах — главный специалист по инвестициям ОАО «Морской порт Санкт-Петербург». В 2000–2001 годах — начальник налоговой группы в ОАО «Балтийская трубопроводная система».

В 2001–2002 годах — помощник председателя правления ОАО «Газпром». В 2002 году там же — начальник департамента маркетинга переработки газа и жидких углеводородов. С 2003 по 2019 год — гендиректор ООО «Межрегионгаз» (с 2010 года «Газпром межрегионгаз»). С 2004 по 2008 год — член совета директоров ОАО «РАО "ЕЭС России"». С 2007 по 2014 год — председатель совета директоров ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Мосэнерго». В 2015 году вошел в правление ПАО «Газпром».

В 2023–2024 годах был включен в санкционные списки США, Великобритании и Украины.

Награжден орденом Почета (2024).