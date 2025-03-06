Главные новости за 6 марта. Петербург, Ленинградская область, Северо-Запад

Губернатор Александр Беглов, премьер-министр Мьянмы Мин Аунг Хлаинг и союзный министр иностранных дел Тан Свей приняли участие в торжественной церемонии открытия Генконсульства Мьянмы в Петербурге. Диппредставительство государства из Юго-Восточной Азии заняло помещения БЦ «Сенатор» в доме 1 по улице Чайковского. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

«Центр разработок С7» (входит в группу S7) заморозил проект строительства предприятия в Петербурге, где планировалось выпускать детали для газотурбинных двигателей, включая импортные. Компания намеревалась приступить к работам в текущем году. Территорией для размещения завода была выбрана площадка «Парнас» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург».

Спикер Заксобрания Александр Бельский призвал проводить независимый контроль выхода водителей общественного транспорта на линию после случаев серьезных ДТП с участием автобусов. Недавний смертельный случай на Ленинском проспекте он объяснил «глобальной переработкой». При этом председатель ЗакСа назвал невозможной разовую передачу городу полномочий по обеспечению работы общественного транспорта.

СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» объявило конкурс на возведение нового здания ЗАГСа в Московском районе Петербурга. Начальная цена контракта составила 584,7 млн рублей. Согласно документации, подрядчик должен будет построить двухэтажное здание. Итоги тендера подведут 26 марта, на проведение работ отвели один год.

Внутри складов Кокоревых проложат пути под высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. В историческое здание интегрируют платформу для прибытия новых поездов. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Также чиновник подтвердил, что часть зданий Фарфоровского поста передвинут. Ранее эти строения были признаны объектом культурного наследия регионального значения как «достопримечательное место».

Кикшеринговые компании «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» в четверг, 6 марта, официально открыли сезон в Санкт-Петербурге. Всего на улицах города и области будет размещено 47 тыс. электросамокатов. При этом, учитывая погодные условия, компании заявили об ограничении скорости на всех улицах до 15 км/ч. Также в случае неблагоприятной погоды компании могут вновь заблокировать СИМ.

ГК «Вертикаль» направит 7 млрд рублей в строительство ЖК «Знатный» на улице Коли Томчака, 21 в районе станции метро «Московские ворота». Общая площадь жилого проекта, который позиционируется в бизнес-сегменте, составляет 22,9 тыс. кв. м. Этажность комплекса будет составлять 10-12 этажей. На первом этаже расположится детский сад на 80 мест, девелопер также в рамках проекта будет соинвестором строительства дополнительного корпуса школы №703.

По итогам 2024 года чистый убыток петербургского ПАО «Судостроительный завод "Северная верфь"» (входит в ОСК) составил 7,464 млрд рублей. Это рекордные для компании цифры. Как уточняется в финансовой отчетности предприятия, среди основных причин такого показателя — неритмичное финансирование со стороны заказчиков и высокая кредитная нагрузка.

Строительство участка Планерной улицы от Глухарской улицы до реки Каменка оценили в 614 млн рублей. Заказчик в лице ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» ожидает, что исполнитель проведет земляные, планировочные и укрепительные работы. Подрядчику также предстоит благоустроить территорию, утилизировать земляные массы и строительные отходы. Завершить строительство участка дороги должны к концу 2026 года.

Фрунзенский районный суд Петербурга зарегистрировал исковое заявление заместителя генерального прокурора РФ к бывшим топ-менеджерам ПАО «Газпром» Кириллу Селезневу, Алексею Митюшову и Юлии Симаковой. Истец просит обратить в доход государства 100% акций и долей в уставном капитале АО «Дмитровский завод газобетонных изделий», АО «Бонолит-строительные решения» и других компаний. Фигурируют в иске также ООО «Севинвест», ООО «Корпоративный центр», ООО «Ферроцинк» и т.д.

В феврале в Петербурге зафиксировано увеличение предложений квартир для долгосрочной аренды на 5,2%, сообщили в пресс-службе «Яндекс Аренды». Такой рост в сочетании с пониженным спросом привел к уменьшению медианной ставки. Последняя для аренды всех типов квартир в городе в прошедшем месяце составила 43 тыс. рублей, что на 4,1% ниже, чем в предыдущем месяце.

В Ленинградской области к Международному женскому дню вырастили 3,1 млн цветов. Среди них тюльпаны и розы, сообщили в пресс-службе областной администрации. Селекционеры 47-го региона к 8 Марта поставили их в торговые сети. В администрации уточнили, что в настоящий момент Ленобласть занимает пятое место среди регионов России по производству цветов.