«Вертикаль» потратит 7 млрд рублей на жилой проект у метро «Московские ворота»

Группа компаний «Вертикаль» направит 7 млрд рублей в строительство ЖК «Знатный» на улице Коли Томчака, 21 в районе станции метро «Московские ворота». Общая площадь жилого проекта, который позиционируется в бизнес-сегменте, составляет 22,9 тыс. кв. м.

Как сообщили в компании, этажность комплекса будет составлять 10-12 этажей. На первом этаже здания расположится детский сад на 80 мест, девелопер также в рамках проекта будет соинвестором строительства дополнительного корпуса школы №703.

Проект ЖК разработан мастерской INTERCOLOMNIUM под руководством Евгения Подгорного, в рамках проекта предусмотрена реконструкция здания 1957 года постройки и приспособление его под современное использование.

Ввод в эксплуатацию ЖК «Знатный» намечен на третий квартал 2027 года, продажи стартуют 7 марта 2025 года.

Андрей Кащавцев