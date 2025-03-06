Генпрокуратура просит передать государству акции бывших топ-менеджеров «Газпрома»

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление заместителя генерального прокурора РФ к бывшим топ-менеджерам ПАО «Газпром» Кириллу Селезневу, Алексею Митюшову и Юлии Симаковой. Об этом 5 марта в своем Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Петербурга Дарья Лебедева.

Истец просит суд обратить в доход государства 100% акций и долей в уставном капитале АО «Дмитровский завод газобетонных изделий», АО «Бонолит-строительные решения» и других компаний. Фигурируют в иске также ООО «Севинвест», ООО «Корпоративный центр», ООО «Ферроцинк», АО «Бизнеслогика», ООО «М Индустрия». В общей сложности в качестве ответчиков значится несколько десятков юридических лиц, уточнила госпожа Лебедева.

В настоящий момент иск принят к производству. Назначено предварительное судебное заседание. Других подробностей дела в сообщении не приводится.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Санкт-Петербургский городской суд отказался пересматривать приговор бывшим совладельцам онлайн-ритейлера «Юлмарт». Экс- собственников и руководителей компании признали виновными в пропаже более 3 млрд рублей, выданных в виде банковских кредитов. При этом все осужденные были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.

Андрей Цедрик