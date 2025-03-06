Бельский призвал проводить независимый контроль автобусов после ДТП на Ленинском

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поручил проводить контроль выхода водителей общественного транспорта на линию после случаев серьезных ДТП с участием автобусов. Проблему обсудили во время эфира радио «Комсомольская правда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Председатель городского парламента назвал невозможным разовую передачу городу полномочий по обеспечению работы общественного транспорта. Спикер объяснил, что у власти должна быть функция контроля. Случай смертельного ДТП на Ленинском проспекте господин Бельский объяснил «глобальной переработкой». Спикер Заксобрания подчеркнул, что должен проводиться независимый контроль выхода водителя на линию.

«Я дал поручение. Наша комиссия, которую возглавляет Алексей Цивилев, сейчас этим занимается, потому что это должна быть, в первую очередь, независимая компания, не коррумпированная, не имеющая каких-то там возможностей сговора с ней на местах»,— заявил Александр Бельский.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Московском районе.

Татьяна Титаева