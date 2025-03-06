Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Свыше 3 млн тюльпанов и роз вырастили в Ленобласти к 8 Марта

В Ленинградской области к Международному женскому дню вырастили 3,1 млн цветов. Среди них тюльпаны и розы, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Селекционеры субъекта к 8 Марта поставили их в торговые сети. В администрации уточнили, что Ленобласть занимает пятое место среди регионов России по производству цветов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала года в Петербург завезли 665 тонн цветов из-за рубежа. В их числе гвоздики, ранункулюсы, лилии, хризантемы, орхидеи, розы, тюльпаны и другие.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все