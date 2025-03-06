Келлог заявил о необходимости перезагрузки отношений США и России

Для урегулирования конфликта на Украине необходима перезагрузка отношений США и России. Американский президент Дональд Трамп не считает эффективной стратегией попытки изолировать Москву. Об этом заявил его спецпосланник по Украине и России Кит Келлог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кит Келлог

Фото: Kacper Pempel / Reuters Кит Келлог

Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Более широкая стратегия, которой придерживается Трамп в этом конфликте, строится на осознании того, что Соединенным Штатам необходимо перезагрузить отношения с Россией»,— сказал господин Келлог во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне (трансляция велась на You-Tube-канале Совета).

Кит Келлог подчеркнул, что продолжение изоляции и отсутствие взаимодействия с Россией «больше не является жизнеспособной и устойчивой стратегией» и не представляет собой ответственный дипломатический подход.

Дональд Трамп 12 февраля провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Через шесть дней в Эр-Рияде прошли первые с начала СВО переговоры России и США, направленные в первую очередь на восстановление отношений стран. Стороны обсудили в том числе создание переговорных групп для урегулирования конфликта на Украине. 27 февраля дипломаты двух стран встретились в Стамбуле, по итогам этой встречи США одобрили назначение Александра Дарчиева послом России в Вашингтоне.

Американцы склоняются к восстановлению отношений с Россией и компромиссу по Украине, подробнее об этом — в материале «Ъ» «Между нами тает лед».