В январе динамика экономики РФ осталась околонулевой

По оценке Минэкономики на основе свежих данных Росстата, ВВП России в январе 2025 года в годовом выражении вырос на 3%. Ведомство в этот раз не опубликовало свою оценку изменения объема ВВП в терминах месяц к месяцу с учетом сезонности. Однако если следовать предыдущей модели министерства, изменение было бы околонулевым (в ноябре 2024 года рост ВВП оценивался в 3,6% год к году (г/г) после 3,2% г/г месяцем ранее, а с исключением сезонного фактора — 0% после плюс 0,1% месяц к месяцу в октябре).

В годовом же выражении, по данным Росстата, выпуск базовых отраслей в январе 2025 года продолжал расти. Промпроизводство — на 2,2% (хотя с учетом сезонности был сильный спад, см. “Ъ” от 28 февраля), строительство — на 7,4%, оптовая торговля — на 2,2%, сельское хозяйство — на 2,1%, грузооборот транспорта — на 1,1%. Между тем с поправкой на сезонность, по оценке аналитиков телеграм-канала «Твердые цифры», выпуск базовых секторов в январе 2025 года вернулся к тренду после резкого роста в декабре 2024 года.

Общее реальное частное потребление (суммарный оборот розничной торговли, общепита и услуг населению) в январе 2025 года в годовом выражении увеличилось на 4,9%, оценили в Минэкономики, также не дав оценок изменения индикатора за месяц с учетом сезонности. Оценки того же показателя, сделанные Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), фиксируют годовой рост на уровне 4,6%, но снижение на 0,8% в январе 2025 года к декабрю 2024 года с учетом сезонности. Напомним, что, по данным «Сбериндекса» (потребительские траты по картам «Сбера»), за январь с учетом сезонности реальное потребление увеличилось на 0,2% (см. “Ъ” от 20 февраля).

Игорь Поляков из ЦМАКП объясняет обнаруженный подскок частного спроса в годовом выражении аномальным ростом реальных зарплат в декабре 2024 года (см. “Ъ” от 3 марта). Он наблюдался главным образом в Москве и связан с бонусами управленцев и переносом их выплат в том числе из-за введения прогрессивного налогообложения доходов с января 2025 года. Хотя происходящее с частным спросом остается до конца неопределенным, деловая активность продолжает охлаждаться, на что указывает и композитный (промышленность и услуги) российский PMI в январе—феврале 2025 года (см. график).

Артем Чугунов