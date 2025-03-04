Сийярто: ЕС не сможет долго спонсировать Киев без помощи Вашингтона

Без участия США Евросоюз не может долго финансировать боевые действия на Украине, не нарушив при этом собственные интересы, убежден глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он прибыл сегодня в Вашингтон для встречи с госсекретарем Марко Рубио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Darko Vojinovic / AP Петер Сийярто

Фото: Darko Vojinovic / AP

По словам дипломата, помогая Украине, страны ЕС пытаются «сломить» усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. В случае провала финансировать Киев им придется самостоятельно, подчеркнул господин Сийярто.

«Если Европа останется на этом пути, если европейские лидеры, выступающие за войну, продолжат эту политику, то тогда Европе будет нанесен огромный ущерб»,— сказал Петер Сийярто в интервью телеканалу M1.

Он уточнил, что из-за неудачных решений лидеров ЕС по поддержке Украины значительно снизилась экономическая конкурентоспособность объединения. Негативно повлияли на положение европейской экономики и антироссийские санкции, например из-за роста цен на энергоносители.

Петер Сийярто подтвердил, что поддерживает переговоры России и США, уточнив, что соглашение двух стран вселяет надежду на достижение мира.

1 марта господин Сийярто прокомментировал встречу Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. По мнению главы венгерского МИДа, теперь стало ясно, какая из сторона выступает за мир, а какая — за продолжение военных действий.

Подробности встречи — в материале «Ъ» «"Ваши проблемы начинаются прямо сейчас"».