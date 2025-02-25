Продажи Tesla в Европе рухнули на 45%

Tesla продала за январь в Европе всего 9,9 тыс. электромобилей, следует из отчета Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). В прошлом году компания Илона Маска сумела продать в регионе 18,2 тыс. своих машин. Таким образом, продажи компании упали на 45%, притом что в целом продажи электромобилей в Европе по итогам января выросли на 37%.

В январе в Европе было зарегистрировано 166 тыс. новых электромобилей. Рост продаж был зафиксирован на всех крупных рынках, за исключением Франции (–0,5%).

В ЕС продажи электромобилей выросли чуть скромнее — на 34%, но их рыночная доля достигла уже 15% по сравнению с 10,9% в январе 2024 года. Продажи гибридных автомобилей в ЕС выросли на 18,4%, до 290 тыс., а их рыночная доля составляет уже 34,9%. В то же время продажи автомобилей с бензиновым двигателем в ЕС сократились за год на 18,9%, а дизельных — на 27%. Теперь на авто с бензиновым двигателем приходится всего 29,4% продаж, а доля дизельных автомобилей на рынке сократилась уже до 10%.

Кирилл Сарханянц