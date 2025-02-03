«Аэрофлот» за 2024 год получил 22 млрд руб. прибыли против убытка годом ранее

По итогам 2024 года чистая прибыль «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 21,9 млрд руб. против убытка на 29,4 млрд руб. годом ранее. При этом в четвертом квартале перевозчик получил 4,3 млрд руб. чистого убытка против 65,1 млрд руб. прибыли за этот же период предыдущего года, следует из его отчетности (есть у «Ъ»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

За последний квартал года выручка «Аэрофлота» выросла на 33%, до 186,7 млрд руб. За год выручка компании увеличилась на 43,3%, до 712,9 млрд руб. Этот показатель также на 29,2% превысил исторический максимум 2019 года, отметил перевозчик. Рост выручки он объяснил увеличением объема перевозок и интенсивностью программы полетов как на международных, так и на внутренних направлениях.

В 2025 году «Аэрофлот» ожидает увеличения стоимости авиабилетов на уровне инфляции, сообщил глава авиакомпании Сергей Александровский. «Безусловно, работать над оптимизацией наших расходов, повышением эффективности нашей деятельности, чтобы обеспечить такие значения»,— заявил он в интервью «России 24» (цитата по ТАСС).

За 2024 год «Аэролфот» перевез 55,3 млн пассажиров, что на 16,8% больше год к году. Пассажирооборот компании вырос на 20,8%, перевозки — на 19,3%, до 30,1 млн пассажиров. Как стало известно «Ъ», «Аэрофлот» намерен договориться со структурой группы «Волга-Днепр» о передаче пяти грузовых Boeing 737–800. Самолеты могут потребоваться для дочерней «Победы» в качестве донорских. Сделка может стать первой подобной в России.

Подробности — в материале «Ъ» «Детальный план "Победы"».