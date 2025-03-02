Bloomberg: Трамп ждет публичных извинений от Зеленского

Администрация президента США Дональда Трампа в частном порядке дала понять, что ждет публичных извинений от президента Украины Владимира Зеленского, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. По словам собеседника, это может наладить отношения между странами после спора президентов.

О желании Белого дома услышать публичные извинения от президента Украины рассказал европейский чиновник, близкий к переговорам премьера Великобритании Кира Стармера и Дональда Трампа. По его словам, Лондон призвал Вашингтон вернуться за стол переговоров с Киевом, однако получил отказ.

28 февраля между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским произошел спор, из-за которого сорвалась сделка по полезным ископаемым. Белый дом высказался за прекращение переговоров с Киевом. The New York Times писала, что Дональд Трамп на фоне конфликта с Владимиром Зеленским может полностью прекратить поддержку Украины.

1 марта в Лондоне прошла встреча Кира Стармера и Владимира Зеленского. Премьер Великобритании заявил о готовности поддерживать Украину «столько, сколько потребуется.

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