Деятельность Маска на посту главы DOGE привела к бойкоту салонов Tesla

Действия Илона Маска в администрации Дональда Трампа привели к тому, что в США начались бойкоты продукции Tesla и акции протеста у автосалонов этой компании. В минувшие выходные протестующие собрались у шоурумов Tesla в Вашингтоне, Питсбурге, Миннеаполисе, Анн-Арборе (штат Мичиган) и в нескольких городах штата Калифорния. «Народ должен бойкотировать все, что связано с Tesla. Нужно сделать так, чтобы они не могли получать прибыли и при этом разрушать нашу демократию»,— заявили протестующие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Ryder / Reuters Фото: David Ryder / Reuters

Растущее недовольство в США вызвали многочисленные заявления Илона Маска об ужесточении миграционного законодательства, резком сокращении финансирования социальных программ — Маск уже назвал систему соцобеспечения в США «крупнейшим в истории мошенничеством». Кроме того, возмущение многих американцев вызвали заигрывания Илона Маска с нацистской символикой.

Протестующие в Калифорнии призвали не только к бойкоту Tesla, но и действий Илона Маска в администрации Трампа. «Когда у одного человека денег больше, чем у всего правительства, это неправильно»,— заявили участники акции протеста в городе Лос-Гатос (штат Калифорния).

Евгений Хвостик