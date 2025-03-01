Автошколам минусуют ДТП

Аварийность начинающих водителей будут учитывать в рейтинге автошкол. Кабинет министров внес в Госдуму законопроект, который предлагает ввести контроль качества обучения в центрах подготовки автомобилистов. Разработкой показателей эффективности займется МВД. В распоряжении ведомства находятся сведения о результатах сдачи экзаменов и обстоятельствах ДТП. Данные об учебных заведениях будут размещаться на специальном открытом для всех информационном ресурсе, заявил в четверг на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, объективный рейтинг «позволит значительно повысить качество обучения автомобилистов, а, значит, снизить количество происшествий. Сделать дороги более безопасными для пешеходов и водителей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Впрочем, право на управление транспортным средством дают не преподаватели автошкол, а сотрудники Госавтоинспекции. Именно они в силах отсеивать тех, кто плохо знает предмет и не ориентируется на дороге, говорит главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин: «У автошколы такая же деятельность, как у любой другой образовательной организации. Например, медицинский институт — там ведь медиков готовят? Готовят. Если идти по законодательной логике, то есть закон "Об образовании в Российской Федерации", который должен быть одинаковым для всех. Есть вузы, которые готовят, например, летчиков. Самолет — тоже источник повышенной опасности.

Как бы хорошо или плохо школа ни готовила людей, у нас есть водительское удостоверение, допуск к участию в дорожном движении выдается не после прохождения курса в автошколе, а структурой под названием ГИБДД, и только там ученики могут получить водительское удостоверение, сдав соответствующие экзамены, которые регулируются совершенно иными документами. Ни одна школа не учит пить за рулем, выезжать на полосу встречного движения, проезжать на красный сигнал светофора, а ведь именно эти нарушения наиболее опасны».

В 2023 году почти 90% кандидатов в водители не сдали практический экзамен с первого раза, теорию не одолели почти 70%. Показатели «по отличникам» снижаются несколько лет подряд. В 2020 году «город» с первого раза сдавали вдвое чаще. Экзамены практически не усложняются. Эксперты объясняют тенденцию роста «пересдач» популярностью онлайн-обучения, эффективность которого ниже очной формы. Рейтинги могут быть полезны при выборе автошколы, но они должны быть более информативными, считает вице-президент Гильдии автошкол России, автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко: «За рубежом, в тех же скандинавских странах, такие рейтинги ведутся уже давно, но там учитывается, кроме аварийности учеников после сдачи и получения водительского удостоверения, еще один очень важный момент — кто принимал экзамен.

Оценивается и экзаменатор, он тоже должен нести ответственность за это. Думаю, что рейтинг будет полезен. Беда сетевых автошкол заключается именно в том, что ставит все на поток, выпускает водителей как горячие пирожки. К сожалению, на сегодняшний день многие автошколы превратили данный вид образовательной деятельности в чистое зарабатывание денег. Одними рейтингами решить проблему с точки зрения безопасности дорожного движения не получится».

ГИБДД имеет опыт составления рейтингов. До 2021 года ведомство в обязательном порядке ежегодно инспектировало учебно-материальную базу автошкол и ранжировало заведения, в том числе с учетом показателей сдачи учениками экзаменов.

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Ирина Савина