Мировые СМИ обсуждают вчерашнюю встречу в Вашингтоне между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Наблюдатели пытаются скорее осмыслить ситуацию, чем объяснить ее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

Эскалация в Овальном кабинете

То, что должно было стать тесным сотрудничеством между Украиной и Соединенными Штатами, превратилось в публичную ссору. Поджигателем снова стал вице-президент Джей Ди Вэнс, который в глазах американской общественности часто оказывается позади друга Трампа Илона Маска и в последние дни понял, как привлечь к себе внимание. Как дальше поведут себя Украина и Соединенные Штаты, пока непонятно. Трамп известен своей злопамятностью, и встреча в пятницу не показывает, что американцы готовы уступить. Европейские чрезвычайные планы поддержки Киева без Вашингтона теперь будут, видимо, вырабатываться еще быстрее.

Историческое столкновение Трампа и Зеленского в Белом доме

Резкий обмен репликами между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете вполне может означать конец американской поддержки Украины. Но это было невероятное дипломатическое событие. Чтобы разрушить все надежды, возлагавшиеся на встречу, хватило нескольких минут.

Зеленский унижен Трампом, Европа предупреждена

В этом театре абсурда, разыгравшемся в Овальном кабинете между Трампом, Вэнсом и Зеленским, больше всего не хватало Европы, которая стала наиболее заинтересованным наблюдателем. Потому что за этой унизительной постановкой филигранно вырисовывается будущее континента.

«У вас на руках нет хороших карт»: Трамп и Вэнс набросились на Зеленского в Овальном кабинете

Это стало исключительным нападением на союзника США, не имевшим прецедента даже для Трампа. В свой первый срок он часто использовал для продвижения своих личных интересов совместные выступления с мировыми лидерами. Но на этот раз Зеленский дал отпор, вступив в перекрестный разговор с Трампом и Вэнсом, что показало уровень неповиновения президенту и его команде.

Трамп досрочно прервал переговоры с Зеленским после взрыва в Овальном кабинете

Это стало поразительным проявлением открытого антагонизма в Овальном кабинете, который больше известен своей унылой дипломатией. Трамп в открытую попытался заставить Зеленского дать США доступ к ценным минералам своей страны и подтолкнуть его к дипломатическому разрешению войны на условиях американского лидера. Многие украинцы опасаются, что поспешно достигнутый мир — особенно тот, что делает слишком много уступок российским требованиям,— позволит Москве перевооружиться и консолидировать свои силы для нового вторжения после прекращения нынешних боевых действий.

South China Morning Post (Гонконг, специальный административный район КНР)

Трамп набросился на Зеленского, Вэнс поставил свою печать на политику «Америка прежде всего»

Когда Вэнс был сенатором, он, как известно, сказал, что ему все равно, что происходит на Украине. Стычка с Зеленским стала новой дерзкой попыткой Вэнса резко отдалить внешнюю политику США от интернационализма. Он дебютировал на международной арене в феврале, призвав Германию снять табу на отношения с крайне правыми, с лидером которых он встречался. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Вэнс огорошил аудиторию, призвав к ограничениям на иммиграцию, и заявил о Трампе: «Теперь в городе новый шериф».

Подготовили Кирилл Сарханянц, Яна Рождественская, Евгений Хвостик, Николай Зубов