«Норникель» просит чеканной монеты

«Норникель» (MOEX: GMKN) предложил начать чеканить инвестиционные монеты из платины и палладия, чтобы поддержать спрос на платиноиды и их обработку на внутреннем рынке. По темпам роста цен платиноиды отстают от других драгметаллов, в первую очередь золота. Учитывая стагнацию спроса, будущая рентабельность многих производителей находится под вопросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Металлы платиновой группы (МПГ, платина и палладий) пока не реагируют на ралли цен на рынке драгметаллов, что ставит многих их производителей на грань рентабельности. Об этом 28 февраля заявил директор департамента маркетинга «Норникеля» Денис Шарыпин на сессии «Рынок драгоценных металлов России — стратегия развития на 2025 год» в рамках ежегодной встречи с руководством Банка России, организованной Ассоциацией банков России. По данным Лондонской биржи металлов (LME) на вечер пятницы, стоимость золота составляла $2860 за тройскую унцию — почти на 40% больше, чем годом ранее. Вместе с тем цена платины за тот же период выросла лишь на 6,4%, до $940 за унцию, а унция палладия подешевела на 3,6%, до $914,5.

Прогнозы по платине на 2025 год, опубликованные Лондонской ассоциацией рынка драгметаллов, предполагают умеренный рост цен. Средняя цена ожидается на уровне $1021,64, что лишь немного выше прошлогодней. ICBC Standard Bank и UBS ожидают более высокой цены ($1100), тогда как Capital Economics дают более пессимистичный прогноз в $920. «Основной причиной сдержанных прогнозов является ожидание опережающего роста предложения, без значительных изменений в промышленном применении металла»,— поясняет управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. «Текущий уровень цен уже является критическим для большинства южноафриканских производителей,— замечает аналитик "БКС Мир инвестиций" Ахмед Алиев.— Часть компаний сейчас работают за счет ранее накопленной денежной подушки». При этом рынок платины находится в дефиците уже с 2023 года, палладия — с 2019 года, подчеркивает эксперт. «Норникель» пока в зоне рентабельности поддерживает низкая себестоимость производства, признают опрошенные эксперты.

«Норникель» — крупнейший в мире производитель палладия, на его долю приходится 43% мирового производства этого металла, а также 12% мирового производства платины. Роста производства этих металлов в текущем году компания не прогнозирует, так как «спрос, как ожидается, будет стагнировать, если не произойдет значительного ускорения в качестве реакции на снижение процентных ставок в западном мире и меры поддержки экономики в Китае». Финансовые показатели «Норникеля» по итогам прошлого года снизились до многолетних минимумов — выручка на 13%, до $12,5 млрд, чистая прибыль — на 37%, до $1,8 млрд (см. “Ъ” от 10 февраля).

Из презентации Дениса Шарыпина следует, что потребление палладия российской промышленностью в десятки раз ниже, чем его производство в стране, тогда как, например, в США ситуация обратная. Так, приводят данные в «Норникеле», в России промышленность потребляет 1 тонну первичного палладия и 2 тонны вторичного, при этом экспортный потенциал составляет более 100 тонн. Профицит на внутреннем рынке усугубляется тем, что экспорт сегодня для российского палладия затруднен. Несмотря на отсутствие прямых санкционных ограничений на российский палладий, международные контрагенты опасаются с ним взаимодействовать, признают участники отрасли.

В качестве оперативной меры господин Шарыпин предложил начать в России чеканку инвестиционных монет из платины и палладия, чтобы стимулировать как минимум инвестиционный спрос на металлы. Впрочем, опрошенные “Ъ” аналитики сомневаются, что МПГ реально смогут составить конкуренцию золоту в качестве инвестиционного продукта. Отчасти это подтверждается и слабым интересом инвесторов к торгам МПГ на бирже (см. “Ъ” от 23 октября 2024 года).

Для долгосрочных инвесторов платина может служить инструментом диверсификации, но значительного роста цен в ближайшем будущем не ожидается, говорит Сергей Фролов. Не предполагает он и значительного роста потребления в промышленности. «Платина остается важным элементом в автомобильной промышленности, особенно в производстве каталитических нейтрализаторов, но развитие рынка электромобилей и конкуренция с палладием могут негативно сказаться на спросе,— отмечает эксперт.— Другие отрасли, такие как медицина и ювелирная сфера, также используют платину, но инвестиционная активность в России в этих сферах остается низкой».

Полина Трифонова