Вице-губернатора Вологодской области арестовали за получение крупной взятки

Басманный районный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал до 26 апреля вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева, сообщил корреспондент «Ъ». Он проходит обвиняемым по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как считает следствие, чиновник требовал взятки от руководства лесопромышленного предприятия «Березник». За это вице-губернатор должен был продлить договор об аренде земельных участков под вырубку леса, покровительствовать компании и помочь ей участвовать в инвестиционных проектах регионального правительства. Сумма взяток, по мнению СКР, составила 100 млн руб. Ранее в рамках этого дела суд арестовал главу представительства Вологодской области в Москве Кирилла Бочарова.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов считает, что арест Дениса Алексеева не связан с его делами в регионе. По его словам, чиновник не относился к лесной отрасли и работал только в представительстве области в Москве. Обвиняемые вину не признают.

Подробнее — в материале «Ъ» «Взятка в Вологде где-где-где?».

Никита Черненко