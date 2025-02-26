Главу представительства Вологодской области в Москве арестовали по делу о взятке

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 26 апреля) главу представительства Вологодской области в столице Кирилла Бочарова, сообщил корреспондент «Ъ». Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие также просит арестовать вице-губернатора региона Дениса Алексеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О задержании Дениса Алексеева и Кирилла Бочарова «Ъ» сообщил сегодня, 26 февраля. По версии обвинения, чиновники требовали 100 млн руб. от руководства лесопромышленного предприятия за продление договора аренды лесных участков под вырубку и дальнейшее покровительство.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов счел, что задержание его заместителя не связано с работой в области. Он утверждал, что Денис Алексеев не имел отношения к лесной отрасли и работал исключительно в качестве представителя области в Москве. Фигуранты также отрицают вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Взятка в Вологде где-где-где?».

Никита Черненко