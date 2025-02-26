Глава Вологодской области подтвердил задержание своего заместителя

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подтвердил информацию о задержании вице-губернатора Дениса Алексеева, работавшего в представительстве региона в Москве. При этом он считает, что задержание чиновника не связано с его работой в области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Филимонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Георгий Филимонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Некоторые СМИ, не разобравшись, начали увязывать случившееся с работой Алексеева на Вологодчине — это не так. К лесной отрасли региона он не имел никакого отношения, а функционал был связан исключительно с работой представительства области в Москве»,— написал господин Филимонов в своем Telegram-канале. По словам главы региона, декриминализация лесной сферы остается на особом контроле. Так, в прошлом году власти проверили 157 арендаторов и обнаружили 87 нарушений. Господин Филимонов отметил, что выводы можно будет делать только после окончания следствия.

Между тем, согласно обвинению, предъявленному Денису Алексееву и задержанному вместе с ним главе представительства Вологодской области в Москве Кириллу Бочарову, они вымогали взятку 100 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ) у лесопромышленников за продление договора аренды лесных участков под вырубку в Вологодской области. Вину задержанные не признают. Предполагается, что сегодня, 26 февраля, Басманный райсуд Москвы изберет для них меру пресечения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Взятка в Вологде где-где-где?».

Никита Черненко