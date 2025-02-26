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Коммерсантъ FM
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Топ-10 производителей свиней на убой в 2024 году

Компания Объем производства в живом весе (тыс. тонн) Доля от общего объема (%)
АПХ «Мираторг» 868,8 14,8
ГК «Русагро» 593,3 10,1
АО «Сибагро» 440,8 7,5
ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» 400,1 6,8
Группа «Черкизово» 335,5 5,7
ГК «Агроэко» 331,3 5,6
ООО «Управляющая компания РБПИ» и СПФ 310 5,3
ГК «Агрокомплектация» 300,8 5,1
ГК «Талина» 170,9 2,9
ООО «Башкирская мясная компания» 125,2 2,1
Всего топ-10 3876,7 66
Всего 5872,3 100

Источник: Национальный союз свиноводов.

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