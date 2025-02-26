Топ-10 производителей свиней на убой в 2024 году

Компания Объем производства в живом весе (тыс. тонн) Доля от общего объема (%) АПХ «Мираторг» 868,8 14,8 ГК «Русагро» 593,3 10,1 АО «Сибагро» 440,8 7,5 ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» 400,1 6,8 Группа «Черкизово» 335,5 5,7 ГК «Агроэко» 331,3 5,6 ООО «Управляющая компания РБПИ» и СПФ 310 5,3 ГК «Агрокомплектация» 300,8 5,1 ГК «Талина» 170,9 2,9 ООО «Башкирская мясная компания» 125,2 2,1 Всего топ-10 3876,7 66 Всего 5872,3 100