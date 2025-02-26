Страны Персидского залива увеличили покупку российского мяса на 66%

Российские производителя мяса и пищевых субпродуктов открыли для себя рынки стран Персидского залива, куда по итогам 2024 года, по данным федерального центра «Агроэкспорт», было отправлено более 100 тыс. тонн продукции. Этот показатель на 57% превышает уровень 2023 года. Таким образом, отмечают аналитики, каждая восьмая тонна экспортируемого Россией мяса отправлялась в государства Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман. По итогам прошлого года в структуре поставок российской продукции в эти государства основная доля — около 84% — пришлась на куриное мясо, 8% — говядину, 5% — баранину, 2% — мясо индейки.

Крупнейшим покупателем российского мяса среди стран Персидского залива является Саудовская Аравия, нарастившая импорт продукции из РФ на 66% год к году, до 84 тыс. тонн. На втором месте — ОАЭ, куда в течение прошлого года российские экспортеры отгрузили более 10 тыс. тонн мяса, что в 2,3 раза больше по сравнению с 2023 годом. Также в топ-3 импортеров российского мяса входит Иран.

В странах этого субрегиона растет доля платежеспособного населения, в том числе из-за большого числа экспатов, как, например, ОАЭ, объясняет интерес российских производителей к этим государствам руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В том числе по этой причине, считает эксперт, там можно продавать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Однако в этих странах жесткие требования по сертификации халяльной продукции, без чего сложно продавать в том числе и мясо. В России, напоминает господин Юшин, пока только один центр, который может сертифицировать халяльную продукцию на страны Персидского залива.

Владимир Комаров