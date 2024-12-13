Свинина переходит границы

Один из крупных российских производителей свинины ГК «Агроэко» начала отправлять свою продукцию в Сербию. В 2024 году поставки такой продукции из РФ в эту страну выросли на 66%. Сейчас компании, специализирующие на выпуске мяса, пытаются диверсифицировать экспортные каналы, чтобы существенно не увеличивать зависимость от рынка Китая, где к тому же потребление свинины снижается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Воронежская группа «Агроэко» доставила в Сербию первую партию своей свинины, рассказали “Ъ” в компании. Планируемые объемы поставок на 2025 год там не раскрывают. Коммерческий директор «Агроэко» Дмитрий Алексеев также отметил, что в начале декабря 2024 года компания направила первые 20 тонн мяса в Индию, а в августе — в Республику Конго.

ГК «Агроэко» — один из крупных в РФ производителей свинины и комбикормов. Группа занимает четвертое место в рейтинге Национального союза свиноводов (НСС). В компанию входят 49 свиноводческих площадок, селекционно-генетический центр, пять комбикормовых заводов, растениеводческий кластер в Воронежской и Тульской областях. По данным самой компании, в 2024 году планируется произвести 335 тыс. тонн свинины.

По подсчетам НСС, за первую половину 2024 года российские компании отрасли увеличили экспорт продукции в Сербию на 66% год к году, до 9,9 тыс. тонн. Для сравнения: больше всего в натуральном выражении свинины было поставлено в Белоруссию — 62,6 тыс. тонн, что на 10% больше год к году, во Вьетнам — 50,6 тыс. тонн, но в эту страну поставки снизились на 18%. В Китай, открывшийся для российских экспортеров в конце 2023 года, за этот период направлено 24 тыс. тонн. По данным НСС, всего за январь—июнь из России в разные страны экспортировано 186,3 тыс. тонн свинины, что на 16% больше год к году.

Директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев говорит, что рынок Сербии достаточно хорошо знаком российским производителям мяса. Помимо обычной прибыли от торговли компании-экспортеры получают дополнительную выгоду за счет повышения своей репутации в глазах потенциальных покупателей из других стран. «Факт поставок в Сербию говорит о том, что производитель имеет высокий уровень качества и безопасности выпускаемой продукции»,— объясняет он.

Поставлять российское мясо на сербский рынок удобно из-за соглашения о свободной торговле между странами, объясняет руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он отмечает, что, хотя в конце 2023 года для российских производителей свинины открылся китайский рынок, таможня КНР разрешила поставки пока только трем компаниям — «Мираторгу», Великолукскому мясокомбинату и группе «Русагро». По оценкам эксперта, Китай в этом году импортирует до 1,5 млн тонн свинины, при этом за последние годы потребление этого мяса в стране снизилось на 15%. В том числе по этой причине в текущем году в КНР заметно снизились цены на свинину, поэтому компаниям из РФ стало выгоднее продавать такое мясо на других рынках, констатирует господин Юшин. Поэтому, добавляет эксперт, несмотря на емкость этого рынка, многие российские производители стараются диверсифицировать географию экспорта, чтобы не зависит сильно от китайского рынка.

Другие крупные производители мяса также расширяют свои экспортные каналы. В ГК «Агропромкомплектация» говорят, что в 2024 году увеличили экспорт более чем на 10%. В ближайших планах, в частности, оправка грузов в Китай и на Филиппины. В «Черкизово» сообщили “Ъ”, что присутствуют на рынке Сербии уже несколько лет, поставляя туда не только свинину, но и мясо птицы. В компании ожидают, что объемы экспортных поставок в целом в 2025 году у них могут вырасти как минимум на 10%.

По итогам 2024 года прирост производства свинины в России, по данным НСС, составит 3,3%, до 6,2 млн тонн свинины в живом весе. Однако, как ранее прогнозировали в отраслевом союзе, в будущем ожидается замедление темпов роста примерно до 1–2% ежегодно.

Владимир Комаров