Ни дня не воевали, но многое соврали

Двух бывших участников ЧВК «Вагнер» осудили в Красноярском крае. В материалах дела указывается, что бывшие уголовники Максим Зеленов и Алексей Чернявский, завербовавшись в ЧВК, сбежали из лагеря, куда их отправили для прохождения боевой подготовки. В последующем рекруты, не участвовавшие в СВО, дали каналу Gulagu.net интервью с ложной информацией об убийствах штурмовиками «Вагнера» мирного населения при освобождении сел под Соледаром. За это беглецам обещали помощь в выезде за границу, получении политического убежища и гонорар 50 тыс. руб. Теперь клеветники отсидят по пять с половиной лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшие участники ЧВК «Вагнер» Максим Зеленов и Алексей Чернявский

Фото: кадр из видео Бывшие участники ЧВК «Вагнер» Максим Зеленов и Алексей Чернявский

Фото: кадр из видео

Городской суд Минусинска (Красноярский край) рассмотрел уголовное дело о распространении фейков об армии, обвиняемыми по которому проходили два бывших участника ЧВК «Вагнер» Максим Зеленов и Алексей Чернявский. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, в ноябре 2022 года заключенные Зеленов и Чернявский, находившиеся в исправительных лагерях Приангарья, завербовались в ЧВК «Вагнер».

Первый, по данным источников, отбывал срок за убийство, второй — за имущественные преступления. На основании указа президента РФ «О помиловании» от 12 ноября 2022 года уголовников освободили от дальнейшего наказания и сняли с них судимость.

Для прохождения боевой подготовки мужчин направили в тренировочный лагерь ЧВК «Вагнер», где они находились с середины декабря 2022-го. В первый день наступившего 2023 года рекруты сбежали. Расследование установило, что они скрывались на территории Луганской народной республики, часто меняя адреса проживания, через мессенджеры поддерживали связь с родными.

По информации суда, в июне 2023 года близкие Максима Зеленова прислали ему ссылку на Telegram-канал Gulagu.net (его основатель Владимир Осечкин признан иноагентом и заочно арестован). Мужчина написал туда сообщение, в котором рассказал о своем бегстве с товарищем из тренировочного лагеря.

В ответном письме им обещали помощь в восстановлении документов, выезде за границу, получении политического убежища и 50 тыс. руб. за участие в интервью на официальном канале Gulagu.net.

В нем под видом достоверных данных они должны были сообщить заведомо ложную информацию о совершении участниками ЧВК «Вагнер» убийств мирного населения.

Из квартиры в Луганске Максим Зеленов и Алексей Чернявский по видеосвязи приняли участие в интервью. Оно было размещено на официальном канале Gulagu.net в видехостинге YouTube и, как указывается в деле, содержало ложные сведения о совершении бойцами «Вагнера» по приказу командования убийств мирного населения при освобождении населенных пунктов вблизи Соледара.

По информации источников, из всего обещанного Максим Зеленов и Алексей Чернявский получили только гонорар 50 тыс. руб., который они поделили.

На попутках каждый добрался до своего региона: Максим Зеленов — в Красноярский край, Алексей Чернявский — в Иркутскую область.

Там беглецов и задержали. «Своими действиями Зеленов и Чернявский ввели в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности и достоверности действий добровольческих организаций, оказывающих содействие в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы РФ при проведении СВО на Украине»,— указывается в материалах следствия. По информации источников, на предварительном следствии Зеленов и Чернявский признали вину. В июне 2024 года уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением поступило в суд Минусинска. Он дал обвиняемым по пять с половиной лет колонии общего режима. Зеленову назначил принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Будут ли стороны обжаловать приговор, пока не известно.

Альберт Константинов, Александра Стрелкова, Новосибирск