Товарам гуманитарного характера делают поблажки

Южная Корея начала отменять антироссийские санкции. Пока изменения касаются только поставок медицинского оборудования. С 28 февраля власти республики освободили экспортеров от необходимости получения индивидуальных разрешений. В местном министерстве промышленности, торговли и ресурсов сообщили, что это позволит продавать в Россию продукцию, которая «носит гуманитарный характер и вероятность использования которой в качестве оружия является небольшой», например, диагностические рентгеновские аппараты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Российские компании заинтересованы в возобновлении сотрудничества с южнокорейскими экспортерами медтехники, заметил предприниматель Александр, который занимается импортом оборудования: «Действительно, есть возможность получить доступ к хорошим технологиям и достаточно надежным решениям. Наверняка они будут дороже, чем до СВО, но надо понимать, что и рубль-то просел за это время более чем на 20%. Если, условно, аппарат УЗИ мог стоить 2-3 млн руб. до всех событий, то сейчас он будет на 20-30% дороже.

Корейские товары были востребованы в сегменте ультразвуковой диагностики, рентгенографии. По соотношению цена-качества они свою нишу в России однозначно занимали.

Но здесь, помимо цены, стоит вопрос о допуске на рынок, который регулируется Росздравнадзором. Чтобы вывести любой продукт на рынок, нужно получить регистрационное удостоверение. И потребуется в районе полутора лет для того, чтобы получить сертификат. Кроме того, важный аспект — это платежи. Допустим, ограничения на экспорт в Россию снимут, и нужно будет думать, как провести оплату контрагенту в Корее. Это сейчас, наверное, вторая по сложности задачка».

Несмотря на санкции в 2023 году Россия вошла в пятерку крупнейших покупателей южнокорейских медицинских изделий — республика поставила товаров на $340 млн. В будущем Сеул может отменить ограничения и в других сферах, полагает заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов: «Приближается время, когда Конституционный суд должен принять решение, утвердить или нет решение парламента об импичменте президента Юн Сок Ёля. Если это состоится, то, соответственно, будут назначены внеочередные выборы главы государства. Если на них победят представители Демократической партии, то их внешнеполитическая ориентация, вероятно, будет более гибкой в отношении Китая и России. Конечно, сыграет и фактор Трампа: при администрации Байдена южнокорейскому бизнесу запретили оставаться в РФ. А как только состоялся телефонный разговор 47-го президента США с российским коллегой, то появились разговоры о том, что и Hyundai, и Samsung думают о том, как вернуться.

Это решение по медицинскому оборудованию ложится в общую канву и является отражением изменения настроений.

Медицина, здоровье — это все-таки более общего гуманитарного характера, нейтральные сферы. Может быть, с них легче начать. Автомобильный рынок, электроника, судостроение активно у нас развивалось на Дальнем Востоке, во Владивостоке. Они были и остаются привлекательными».

В середине февраля 2025-го южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщило, что ряд брендов, включая LG, Samsung и Hyundai, рассматривают возможность возобновления деятельности в РФ. При этом автопроизводитель отметил, что пока окончательного решения по российскому рынку нет. В других компаниях официальных заявлений по этому вопросу не делали.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Далила Цельбель