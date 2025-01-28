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Коммерсантъ FM
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ФАС оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада в Москве. Рекламу показывали на динамической рекламной конструкции.

В ролике была указана информация о процентной ставке до 21% годовых, а другие условия показывали «мелким шрифтом в течение короткого времени». В результате потребители не получали «необходимые для осознанного выбора сведения, определяющие размер и доходность вклада», заявили в ФАС.

Регулятор выдал Совкомбанку предписание о прекращении нарушения. Согласно КоАП, нарушение законодательства о рекламе грозит юрлицам штрафом на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

В марте 2024 года ФАС в Краснодарском крае возбудило дело в «Совкомбанка» за ненадлежащую рекламу денежного займа. Ведомство пришло к выводу, что в рекламе, размещенной на фасаде здания, не указали часть условий, влияющих на сумму расходов. Также «Совкомбанк» оштрафовали на 100 тыс. руб. за распространение рекламы без согласия абонента.

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