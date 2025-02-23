Власти ДРК предложили США свои недра в обмен на безопасность

Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди готов предложить США доступ к территориям, богатым месторождениями полезных ископаемых. В обмен США могли бы гарантировать ДРК безопасность и стабильность в условиях, когда значительная часть страны контролируется повстанцами «Движения 23 марта» (M23). Об этом президент рассказал в интервью The New York Times, отметив, что США уже продемонстрировали интерес к возможной сделке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Феликс Чисекеди

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Феликс Чисекеди

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

ДРК считается одной из самых богатых полезными ископаемыми стран мира. На нее, в частности, приходится более половины мировых запасов кобальта.

По словам президента ДРК, США могли бы также оказать давление на власти Руанды, которую он обвиняет в поддержке M23. Глава ДРК готов предоставить доступ к минеральным ресурсам и ЕС. Однако ЕС заключил договор с Руандой, по которому предоставит ей $935 млн в обмен на доступ к добыче золота, олова и вольфрама. На прошлой неделе Европарламент призвал приостановить действие сделки до полного прекращения вмешательства Руанды в дела Конго. США на прошлой неделе ввели санкции в отношении представителей M23 и одного из министров правительства Руанды.

Подробнее о происходящем в Конго — в материале «Ъ» «Конголезский восток — дело громкое».

Алена Миклашевская