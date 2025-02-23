Британия анонсировала крупнейший пакет санкций против России

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что 24 февраля Лондон объявит крупнейший пакет санкций в отношении России. Он добавил, что Украина и Европа находятся в «критическом моменте».

«Завтра я объявлю о самом крупном пакете санкций против России с начала конфликта»,— сказал Дэвид Лэмми (цитата по AFP). По его словам, сейчас «самое время закрутить гайки».

Глава МИД Великобритании также заявил о намерении сотрудничать с США и Евросоюзом для достижения «устойчивого, справедливого мира». В начале февраля канцелярия премьера Британии сообщала, что Кир Страмер обсудит ужесточить санкции в отношении энергетических компаний России.

24 февраля — в третью годовщину с начала боевых действий на Украине — Евросоюз также введет 16 пакет санкций. Под ограничения среди прочего попадут экспорт алюминия и нефти.

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