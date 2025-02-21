Чистый подход к мужчине

Перед 23 февраля ритейлеры ожидаемо фиксируют спрос на мужскую одежду, электронику, а также алкогольные напитки. Мужчины, в свою очередь, готовы довольствоваться денежными средствами, которые они могли бы потратить по своему усмотрению. Для женщин это выход, поскольку товары для мужчин заметно дороже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2025 году в преддверии 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества, высоким спросом пользуются спорттовары, продажи которых в офлайне и онлайне увеличились на 28% год к году, следом идут одежда и обувь (рост на 16%), электроника и техника (на 14%), косметика и детские товары для мальчиков (по 10%). Это следует из данных сервиса T-Бизнес, предоставленных “Ъ”.

При этом, как выяснили аналитики First Data, мужские товары стоят дороже женских.

Так, цены на кроссовки для мужчин на 39% выше, чем для женщин, на нижнее белье — на 36%, на куртки — на 26%, на джинсы — на 17%, на базовые футболки — на 9%.

«На практике "налог на розовое" (так ритейлеры называют рост цен на товары и услуги для женщин.— “Ъ”) по размеру давно уступил "налогу на голубое" (аналогичный показатель для мужской продукции.— “Ъ”)»,— отмечает директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов. По его словам, это связано с тем, что зачастую при производстве мужских товаров используют более прочные материалы.

Руководитель онлайн-магазина спорттоваров Street Beat Станислав Адволоткин говорит, что в сегменте женской одежды и обуви больше брендов, соответственно выше конкуренция. При этом, по его наблюдениям, мужчины покупают реже, но более качественные вещи. Женщины готовы пожертвовать качеством ради разнообразия гардероба, поэтому ассортиментное предложение для них шире, а цены зачастую ниже, поясняют в Ozon.

На товары личной гигиены для мужчин потребители тратили в среднем на 14% больше: например, мужские дезодоранты обходились на 38% дороже женских, посчитали в First Data.

В «Л`этуаль» объясняют тенденцию тем, что мужские товары в основном отличаются от женских составом (например, включают в себя более сильные формулы, подходящие мужской коже). Но самого тренда на повышение стоимости нет, считают в косметической сети. Существует тенденция расширения мужских линеек и появления дополнительных средств по уходу за кожей специально для мужчин, включая сыворотки и тонеры, добавляют в «Л`этуаль».

По данным исследования объединенной компании Wildberries и Russ, женщины на 23 февраля в основном дарят одежду, обувь и аксессуары (так ответили до 37% опрошенных компанией респондентов), игрушки (25%), парфюмерию и косметику (до 23%), чай, кофе или алкоголь (20%), товары для хобби (18%). Мужчины, в свою очередь, как следует из исследования, хотели бы получить в качестве подарка, например, денежные средства, которые они могли потратить по своему усмотрению.

В качестве подарка мужчины хотели бы получить и алкоголь — так ответили 69% респондентов, опрошенных сетью Simple Wine. 23% ждут на праздник виски, 16% — бренди, 15% — коньяк, 12% — ром, 11% — водку.

При этом, добавляют в сети, доля тех, кто не планирует употреблять алкоголь в праздничные дни, снизилась по сравнению с предыдущим годом с 27% до 22%, конкретно среди молодых людей от 18 до 24 лет — с 40% до 31%.

Разница в цене наблюдается и в детских товарах. Игрушки для мальчиков почти на треть дороже, чем для девочек, отмечают в First Data. В сети «Детский мир», напротив, отметили, что среди игрушек для мальчиков больше дорогих товаров: электроника, коллекционные модели авто и большие наборы конструкторов. Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина, впрочем, не фиксирует такой ценовой дисбаланс.

Спрос на игрушки для мальчиков выше еще и потому, что такие товары покупают не только детям, но и мужчины для себя, отмечают в «Детском мире». «Среди женщин такой тенденции почти нет, за исключением коллекционных Барби, но их покупают чаще с рук»,— добавили в сети.

Виктория Колганова, Алина Мигачёва