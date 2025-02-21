Силуанов заявил о попытках минимизировать влияние внешних факторов на экономику
Минфин делает все необходимое, чтобы экономика России минимально зависела от внешних факторов, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его мнению, мировое сообщество только выиграет в случае ослабления геополитической напряженности, а российская экономика «точно получит дополнительный импульс».
«Вы знаете, мы проводим экономическую, финансовую политику в расчете на собственные силы и делаем все необходимое для того, чтобы в минимальной степени зависеть от внешних факторов, которые воздействуют в том числе на нашу экономику, взвешенную бюджетную политику»,— сказал министр в интервью Asharq Business Bloomberg на конференции в Саудовской Аравии (цитата по ТАСС).
По его словам, в России много нуждающихся в инвестициях отраслей, и власти решают, куда перераспределить оборонные расходы бюджета. «Мы видим необходимость направления дополнительных ресурсов на микроэлектронику, станкостроение, свое собственное авиационное строение»,— перечислил господин Силуанов.
В 2024 году российский ВВП достиг 200 трлн руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин 7 февраля на встрече с Владимиром Путиным, отметив, что это исторический максимум. По данным Росстата, рост ВВП в прошлом году составил 4,1%, что выше прогнозов. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко считает «экономическим чудом» успехи России в условиях санкций.
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