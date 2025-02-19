Главные новости за 19 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга назначил четыре года условно и штраф 68 тыс. рублей бывшему начальнику Управления эксплуатации баз Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Алексею Степанову. Как следует из материалов дела, экс-глава по базам вуза проводил фиктивные закупки в университете. В вузе это было его не первое мошенничество, ранее он незаконно возил семью на студенческую базу отдыха «Горизонт» в Краснодарском крае. Проверка деятельности бывшего главы управления началась после жалоб студентов на его работу в Виртуальную приемную вуза. Подробнее — в нашем материале.

Для новой сцены Мариинского театра реконструируют здание, расположенное на углу Садовой улицы и Лермонтовского проспекта. Градостроительный план на проведение работ уже выдан. Документ появился на сайте комитета по градостроительству и архитектуре (КГА). В здании 1916 года постройки площадью 1,3 тыс. кв. м ранее располагался Дом молодежи «Рекорд», Театр миниатюр и бывший кинематограф. В конце 2023 года дом передали Мариинскому театру. Внутри планируют создать зрительный зал на 800 мест и подземные помещения для вспомогательных функций.

Спасатели отправились на поиски двух туристов из Санкт-Петербурга в возрасте 25 и 36 лет. Они приехали в Северную Осетию на четвертый ледовый фестиваль «Таймази 2025», сообщили в пресс-службе МЧС России. По информации заявителя, у альпинистов не было при себе бипперов и раций. Жители Петербурга не регистрировались в ведомстве. К тому же занятия по ледолазанию не входят в перечень туристических маршрутов.

Парламент Санкт-Петербурга на пленарном заседании 19 февраля сразу во втором и третьем чтении одобрил изменение городского закона № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия», сообщил корреспондент «Ъ-СПб». При этом ЗакС отклонил совместную поправку от «Яблока» и депутата от фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаила Амосова. Парламентарии предлагали закрепить в законе запрет на строительство новых небоскребов, даже если они будут возводиться вне границ зон охраны.

За 2024 год количество IT-преступлений в Санкт-Петербурге увеличилось на 11%, рассказал начальник регионального ГУ МВД Роман Плугин во время выступления в Законодательном собрании города. «Стремительная информатизация практически всех сфер общества продолжает изменять структуру преступности. Несмотря на введение дополнительных мер противодействия IT-преступности, их количество остается стабильно высоким. За 2024 год их число увеличилось на 11%. Доля в общем массиве преступлений составляет 46%»,— зачитал доклад с трибуны Мариинского дворца господин Плугин.

Тоннелепроходческий механизированный комплекс S-782, более известный как «Надежда», установил тысячное кольцо на пути к станции «Каменка», которая является продолжением Невско-Василеостровской линии, сообщает пресс-служба компании «Метрострой Северной столицы» (МССС) 19 февраля. На этом отрезке уже организовали пять строительных площадок для ускорения работ. Общая дистанция, которую «Надежда» преодолевает в режиме реального времени, составляет около 5 км.

Министерство юстиции 14 февраля официально зарегистрировало Северо-Западное казачье войско. Об этом рассказали в пресс-службе Всероссийского казачьего общества спустя несколько дней. «Теперь мы готовы войти в состав Всероссийского казачьего общества на Большом круге 25 февраля»,— сказал атаман Северо-Западного казачьего войска Максим Буга.

Сотрудники Городской больницы № 20, которые, по версии следствия, фиктивно трудоустроили в медучреждение своих родственников, с 2021 по 2024 год незаконно перевели на свои счета 880 млн рублей, следует из выступления начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Романа Плугина в ЗакСе. Осенью прошлого года, когда суд в Петербурге избрал меру пресечения причастным к делу: главному бухгалтеру, заместителю главврача по экономическим вопросам, начальнику отдела кадров и начальнику юридического отдела, речь шла о значительно меньшей сумме. Тогда ущерб оценивался в 344 млн руб.

Крупнейший российский автодилер «Рольф» объявил о назначении на должность генерального директора компании с 24 февраля Светланы Виноградовой. На этом посту госпожа Виноградова сменит Романа Антонова, который возглавлял фирму с марта прошлого года. Светлана Виноградова работает в «Рольфе» более 30 лет, она пришла в компанию в 1994 году. С февраля 2017-го по декабрь 2023-го она уже занимала пост генерального директора, после чего перешла на должность первого заместителя гендиректора фирмы.

Президент России Владимир Путин почтил память первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, возложив цветы к памятнику политика на Васильевском острове, сообщает пресс-служба Кремля 19 февраля. Монумент был установлен в 2006 году в сквере неподалеку от здания юрфака СПбГУ, где долгое время преподавал господин Собчак. Вместе с Путиным к памятнику пришли вдова Собчака, сенатор Людмила Нарусова, ее дочь, телеведущая Ксения Собчак, глава Сбербанка Герман Греф, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, губернатор Петербурга Александр Беглов и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан.

Власти Финляндии заморозили средства российского предпринимателя и главного тренера петербургского СКА Романа Ротенберга от продажи арены Helsinki Hall (бывшая Hartwall Arena) инвестиционной компании Trevian Kasvu, за которой стоят бывшие владельцы хоккейного клуба «Йокерит», сообщает Yle 19 февраля. Все средства оказались на счете Службы судебных приставов. Глава ведомства Аки Виртанен не стал уточнять сумму, однако пояснил, что деньги хранятся на специальном депозитном счете.