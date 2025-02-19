Финские власти заморозили средства Ротенберга от продажи Helsinki Hall

Власти Финляндии заморозили средства российского предпринимателя и главного тренера петербургского СКА Романа Ротенберга от продажи арены Helsinki Hall (бывшая Hartwall Arena) инвестиционной компании Trevian Kasvu, за которой стоят бывшие владельцы хоккейного клуба «Йокерит», сообщает Yle 19 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Все средства оказались на счете Службы судебных приставов. Глава ведомства Аки Виртанен не стал уточнять сумму, однако пояснил, что деньги хранятся на специальном депозитном счете. Заморозка будет действовать до тех пор, пока Евросоюз не отменит санкции в отношении физических лиц, попавших под ограничения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Ротенберг официально подтверждал информацию о продаже арены и выражал сожаление, что не увидит денег от сделки из-за позиции властей Финляндии и Евросоюза. По данным издания Helsingin Sanomat, речь идет о 60 млн евро.

Андрей Маркелов