Минюст официально зарегистрировал Северо-Западное казачье войско

Министерство юстиции 14 февраля официально зарегистрировало Северо-Западное казачье войско. Об этом рассказали в пресс-службе Всероссийского казачьего общества спустя несколько дней.

«Теперь мы готовы войти в состав Всероссийского казачьего общества на Большом круге 25 февраля»,— сказал атаман Северо-Западного казачьего войска Максим Буга.

На текущий момент в указанном войске состоят более 4 тыс. казаков из Петербурга, Ленинградской, Калининградской и Вологодской областей. Оно было образовано при поддержке администрации президента России.

Учредительный круг прошел в декабре 2023 года в Духовно-просветительском центре Александро-Невской лавры. На нем присутствовали 65 делегатов-казаков, представители православного духовенства и органов государственной власти Северо-Запада РФ.

Андрей Маркелов