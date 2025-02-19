Студенты университета выдали базу

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга назначил четыре года условно и штраф 68 тыс. рублей бывшему начальнику Управления эксплуатации баз Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Алексею Степанову. Как следует из материалов дела, экс-глава по базам вуза проводил фиктивные закупки в университете. В вузе это было его не первое мошенничество, ранее он незаконно возил семью на студенческую базу отдыха «Горизонт» в Краснодарском крае. Проверка деятельности бывшего главы управления началась после жалоб студентов на его работу в Виртуальную приемную вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкт-Петербургский государственный университет

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Санкт-Петербургский государственный университет

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2018 году начальник управления СПбГУ должен был оформить и подать заявку на закупку в университете, а потом проконтролировать ее исполнение. Однако он решил присвоить деньги себе и составил поддельные документы, по которым заказ так и не был доставлен, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

На тот момент общая сумма ущерба составила 68 тыс. рублей, причем сначала недостачу никто не заметил. Обман вскрылся, когда на Алексея Степанова начали жаловаться студенты в Виртуальную приемную. В его работе учащихся не устроила деятельность на учебно-оздоровительной базе «Горизонт» в селе Ольгинка.

УОБ «Горизонт» — площадка для отдыха студентов СПбГУ у Черного моря, второй оздоровительный комплекс вуза находится в Ленобласти. Заезды на базу проходят в четыре смены каждое лето, но попасть в списки участников довольно сложно. Отбор заявок проводится по итогам учебы и активистской деятельности за последние два семестра.

Алексей Степанов бесплатно отправил на отдых в Краснодарский край сожительницу и своих двоих детей. На ректорском совещании, которое прошло в декабре 2018 года, отметили, что это причинило ущерб университет на сумму 195,2 тыс. рублей. На время проверки Степанова сначала отстранили от работы, а затем уволили. Далее университет подал в суд на бывшего сотрудника. По ходу расследования вскрылись новые нарушения экс-начальника, в том числе махинации с госзакупками.

После чего в отношении Алексея Степанова возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Весной 2020 года следствие ходатайствовало о его прекращении. В апреле Василеостровский райсуд, как уточнили в пресс-службе вуза, оштрафовал подсудимого на 40 тыс. рублей. Впрочем, если в этом случае производство прекратили, то по второму обвинению работа продолжилась.

Изначально Степанов, согласно материалам дела, обвинялся в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но в результате преступление переквалифицировали в крупное мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

На прошедшем заседании экс-сотрудник СПбГУ вину не признал, хотя почти пять лет назад Алексей Степанов соглашался с обвинениями в злоупотреблении должностными полномочиями. В итоге Куйбышевский райсуд назначил ему четыре года условно с испытательным сроком в два года. Также он должен выплатить 68 тыс. рублей ущерба университету.

Стефания Барченкова