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Двое туристов из Петербурга пропали в горах Северной Осетии

Спасатели отправились на поиски двух туристов из Санкт-Петербурга в возрасте 25 и 36 лет. Они приехали в Северную Осетию на четвертый ледовый фестиваль «Таймази 2025», сообщили в пресс-службе МЧС России.

По информации заявителя, у альпинистов не было при себе бипперов и раций. Жители Петербурга не регистрировались в ведомстве. К тому же занятия по ледолазанию не входят в перечень туристических маршрутов.

Утром 19 февраля в МЧС сообщили, что туристы перестали выходить на связь в ущелье Танадон. Заявитель указал, что в этом районе сошла лавина. На поиски петербуржцев отправились семь спасателей Северо-Осетинского ПСО МЧС России.

Татьяна Титаева

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