Главные новости за 18 февраля. Ростов-на-Дону и область

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил минимущества и минстрою региона «привести в порядок» нормативно-правовую базу региона в сфере градостроительства до 1 июня 2025 года.

Ростовская область вошла в число пяти пилотных регионов, в которых выпускникам девятых классов можно будет сдавать два экзамена вместо четырех при поступлении в техникумы и колледжи.

В Ростове жители многоквартирных домов, пострадавших от осколков БПЛА, получат единовременные выплаты в 15 тыс. руб. Поддержка направлена уже 38 гражданам.

Совет Федерации отклонил второе представление генпрокуратуры о снятии неприкосновенности с сенатора от Ростовской области Василия Голубева.

И. о. главы Ростова Александр Скрябин подписал постановление, ужесточающее правила парковки электросамокатов.

В Усть-Донецком районе Ростовской области утверждены 15 объектов археологического наследия федерального значения.

Отправка зерна и продуктов его переработки на экспорт из ростовских портов в Египет и Тунис выросла почти в 13 раз в январе.

Валерий Карпин может покинуть пост главного тренера футбольного клуба «Ростов» летом текущего года. Об этом заявил спортивный журналист Иван Карпов.

Северо-Кавказское управление Ростехнадзора оштрафовало компанию «Лукойл-Ростовэнерго» на 400 тыс. руб. Причина — неисполнение предписания по устранению нарушений на Ростовской ТЭЦ-2.

В Ростовской области подорожал проезд почти на 20 региональных маршрутах с начала февраля.

Следователи задержали в Ростовской области одного из фигурантов уголовного дела о разбойном нападении и убийстве водителя такси, совершенном в августе 2000 года на Кубани.