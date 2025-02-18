В Ростове ужесточили правила парковки электросамокатов
И. о. главы Ростова Александр Скрябин подписал постановление, утверждающее порядок организации пунктов размещения электросамокатов. Соответствующий документ размещен на сайте администрации города.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Средства индивидуальной мобильности (СИМ) нельзя парковать на проезжей части, велодорожках, газонах и клумбах, ближе 15 м от остановок, рядом с памятниками, в арках зданий, на детских и спортивных площадках, рядом с детскими садами, школами, больницами и поликлиниками. В случае, если электросамокат оставлен вне парковочной площадки, то оператор должен сам переместить его на стоянку.
Также теперь операторам необходимо наносить разметку. Размер парковочной стоянки не должен превышать 10 кв. м.