В Ростове ужесточили правила парковки электросамокатов

И. о. главы Ростова Александр Скрябин подписал постановление, утверждающее порядок организации пунктов размещения электросамокатов. Соответствующий документ размещен на сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Средства индивидуальной мобильности (СИМ) нельзя парковать на проезжей части, велодорожках, газонах и клумбах, ближе 15 м от остановок, рядом с памятниками, в арках зданий, на детских и спортивных площадках, рядом с детскими садами, школами, больницами и поликлиниками. В случае, если электросамокат оставлен вне парковочной площадки, то оператор должен сам переместить его на стоянку.

Также теперь операторам необходимо наносить разметку. Размер парковочной стоянки не должен превышать 10 кв. м.

Ева Китаева