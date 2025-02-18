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обновлено 16:29

На Дону задержан обвиняемый в убийстве кубанского таксиста 24-летней давности

Следователи задержали в Ростовской области одного из фигурантов уголовного дела о разбойном нападении и убийстве водителя такси, совершенном в августе 2000 года на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Тело 28-летнего частного перевозчика с признаками насильственной смерти было обнаружено возле карьера в хуторе Радищево Новокубанского района. По версии следствия, преступление произошло в ночь на 22 августа. Двое злоумышленников пожелали завладеть автомобилем погибшего и под видом обычных пассажиров предложили ему отвезти их в хутор. Когда они подъехали к карьеру, фигуранты напали на водителя: начали его душить и избивать.

Водитель такси смог вырваться и попытался убежать. Однако фигуранты догнали его, нанесли ножевые ранения. Затем один из них переехал мужчину на его же автомобиле. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия на машине жертвы.

Один из нападавших был осужден по делу в 2001 году. Второй фигурант скрылся за границей, а позже вернулся в Россию по поддельным документам. Следователи установили его местонахождение и задержали. Сейчас ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Расследование продолжается.

Анастасия Казуков

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