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Совфед во второй раз отказал в снятии неприкосновенности с Василия Голубева

Совет Федерации отклонил второе представление генпрокуратуры о снятии неприкосновенности с сенатора от Ростовской области Василия Голубева. Об этом пишет портал 161.RU со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«У прокуратуры есть основания, которые она уже дважды предоставляет в Совет Федерации. Сенат "держит лицо", но при этом они знают, что представление генпрокурора они обязаны рассмотреть по регламенту в трехдневный срок и предоставить мотивированное решение», — рассказал собеседник издания.

Василий Голубев на протяжении 14 лет занимал кабинет губернатора Ростовской области. Осенью прошлого года он сложил с себя полномочия и перешел на работу в аерхнюю палату парламента.

Генпрокуратура готовит третье представление, в которое по требованию Сената включит дополнительные материалы. Кроме того, по версии источника 161.RU, толчком к расследованию действий экс-губернатора могут послужить материалы допроса арестованной главы донского минфина Лилии Федотовой. Следственный комитет проводит масштабную проверку всех крупных чиновников региона. Накануне уголовные дела возбудили в отношении министра сельского хозяйства Константина Рачаловского и руководства министерства цифрового развития.

После того, как врио губернатора Ростовской области был назначен Юрий Слюсарь под следствием оказались уже по меньшей мере три донских министра.

Дмитрий Ковалевский

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