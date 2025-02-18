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Жители домов, пострадавших из-за падения БПЛА, получат по 15 тысяч рублей

В Первомайском районе жители многоквартирных домов, пострадавших от осколков беспилотников, получат единовременную выплаты в 15 тыс. руб. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на заместителя главы администрации района Мхитара Данеляна.

Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

Единовременная выплата из резервного фонда направлена уже 38 гражданам.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что ночью 8 февраля после падения беспилотника и воздействия ударной волны были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах в Первомайском районе Ростова. Из одной из многоэтажек эвакуировано 68 жильцов. Принято решение выделить средства из резервного фонда администрации города для оказания единовременной материальной помощи гражданам.

Ева Китаева

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