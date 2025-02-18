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В Усть-Донецком районе утвердили 15 объектов культурного значения

В Ростовской области в Усть-Донецком районе утверждены предметы охраны для 15 объектов археологического наследия федерального значения, сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Среди защищаемых объектов — курганные группы «Демков VI», «Демков VII», «Демков VIII», «Демков IХ» и «Демков Х», которые включают от трех до семи курганов. Также под охрану взяты группы «Зимовеев II» и «Коржиков III» с двумя курганами, «Коржиков V» с девятью курганами, «Костылев I» с восемью, а «Костылев II» с пятью курганами и «Левин II» с четырьмя курганами. В список вошли курганные группы «Калинки II», «Левин I», «Левин III» и «Левин IV», каждая из которых включает по три кургана.

Напомним, что курганные группы — важный элемент культурного наследия, представляющий собой скопления захоронений различных эпох.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области расширили список объектов культурного значения.

Снежана Стодольская

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