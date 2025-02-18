Экспорт зерна из ростовских портов в Египет и Тунис в январе вырос почти в 13 раз

Отправка зерна и продуктов его переработки на экспорт из портов Ростовской области в январе 2025 года составила 840,9 тыс. тонн. Наиболее крупные партии были поставлены в Турцию (291,5 тыс. тонн), Египет (99,1 тыс. тонн), Тунис (43 тыс. тонн) и Саудовскую Аравию (30,8 тыс. тонн). В январе 2024 года из ростовских портов в Египет было отправлено 7,9 тыс. тонн, в Тунис — 3,2 тыс. тонн. Таким образом, суммарная отгрузка в эти две страны в отчетный период выросла 12,8 раза. Об этом сообщает ИА «PortNews» со ссылкой на ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» (ФГБУ «ЦОК АПК», находится в ведении Россельхознадзора).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Согласно сообщению, в общей сложности специалисты Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» за январь 2025 года подтвердили соответствие качества и безопасности 843,3 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.

По данным «PortNews», перевалка зерна в морских портах по России в целом в январе 2025 года снизилась на 30,3% — до 3,8 млн тонн.

Сергей Иванов