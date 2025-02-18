Иван Карпов: главный тренер ФК «Ростов» уйдет в отставку летом

Валерий Карпин может покинуть должность главного тренера футбольного клуба «Ростов» летом текущего года. Об этом заявил спортивный журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По мнению эксперта, предполагалось, что Валерий Карпин уйдет в отставку раньше. Однако из-за отсутствия преемника он не планирует увольняться в ближайшее время и будет возглавлять клуб как минимум до конца сезона, то есть до лета.

«Вероятность его ухода, и довольно высокая — действительно была, но некоторое время назад <...> Еще несколько месяцев Карпин "порулит" Ростовом. А вот с лета у южан будет новый наставник», — считает журналист.

Валерий Карпин начал тренерскую карьеру в апреле 2009 года. ФК «Ростов» он возглавил в 2017 году. В конце июля 2021 года был назначен на должность главного тренера сборной России. В том же году он уволился из «Ростова» по соглашению сторон, а в 2022 году вернулся в клуб.

Анастасия Казуков