ВВП конца 2024 года прирастает оценками
Мониторинг макроэкономики
Оценка краткосрочной динамики ВВП РФ (по данным на середину февраля), опубликованная аналитиками Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), фиксирует ее ускорение до 1,4% в декабре с 0,1% в ноябре 2024 года (к предыдущему месяцу с устраненной сезонностью). Это заметно выше, чем оценка Минэкономики, данная ведомством в январе 2025-го — плюс 0,9% в декабре против 0% в ноябре (см. “Ъ” от 9 февраля).
К основным факторам декабрьского роста ВВП в ИНП РАН относят увеличение бюджетных расходов (отметим, традиционное для конца года), выпуска в промышленности и строительстве, а также грузооборота. «Резкий рост выпуска в конце года связан с исполнением обязательств по ранее заключенным контрактам (в том числе по производству изделий, необходимых для обеспечения национальной безопасности)»,— отмечают авторы оценок, ссылаясь на информацию Минпромторга.
Ускорение роста экономики в декабре стало причиной улучшения прогноза ИНП РАН на 2025 год — в среднем на плюс 0,3 процентного пункта за квартал по сравнению с предыдущей, январской версией прогноза аналитиков. Это предполагает рост в годовом выражении на 3,3%, 3,2% и 3,6% в первые три квартала 2025 года — после 4,1% в четвертом квартале 2024-го.
Аналитики отмечают «непривычно высокий», по их мнению, для начала года рост бюджетных ассигнований в январе 2025-го (плюс 74% к прошлому январю), связанный, как объяснял Минфин, с авансированием госрасходов и госзакупок (рост последних — в 3,4 раза, см. “Ъ” от 12 февраля). Возможно, именно этот рост стал причиной улучшения экономических ожиданий компаний в начале года (см. “Ъ” от 14 февраля).
«Тем не менее сохраняют свою значимость факторы, которые могут привести к замедлению экономического роста в ближайшие кварталы»,— заключают в ИНП РАН. Среди них сокращение темпов роста потребительских расходов (данные «Сбериндекса» о тратах по картам в январе 2025 года этого, впрочем, не подтверждают) и розничного кредитования. «Ключевые риски экономического развития связаны с сохранением высокой инфляции, ожидаемым ухудшением динамики инвестиций в основной капитал и сокращением темпов роста доходов федерального бюджета»,— полагают аналитики из ИНП РАН.