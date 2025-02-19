ВВП конца 2024 года прирастает оценками

Оценка краткосрочной динамики ВВП РФ (по данным на середину февраля), опубликованная аналитиками Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), фиксирует ее ускорение до 1,4% в декабре с 0,1% в ноябре 2024 года (к предыдущему месяцу с устраненной сезонностью). Это заметно выше, чем оценка Минэкономики, данная ведомством в январе 2025-го — плюс 0,9% в декабре против 0% в ноябре (см. “Ъ” от 9 февраля).

К основным факторам декабрьского роста ВВП в ИНП РАН относят увеличение бюджетных расходов (отметим, традиционное для конца года), выпуска в промышленности и строительстве, а также грузооборота. «Резкий рост выпуска в конце года связан с исполнением обязательств по ранее заключенным контрактам (в том числе по производству изделий, необходимых для обеспечения национальной безопасности)»,— отмечают авторы оценок, ссылаясь на информацию Минпромторга.

Ускорение роста экономики в декабре стало причиной улучшения прогноза ИНП РАН на 2025 год — в среднем на плюс 0,3 процентного пункта за квартал по сравнению с предыдущей, январской версией прогноза аналитиков. Это предполагает рост в годовом выражении на 3,3%, 3,2% и 3,6% в первые три квартала 2025 года — после 4,1% в четвертом квартале 2024-го.

Аналитики отмечают «непривычно высокий», по их мнению, для начала года рост бюджетных ассигнований в январе 2025-го (плюс 74% к прошлому январю), связанный, как объяснял Минфин, с авансированием госрасходов и госзакупок (рост последних — в 3,4 раза, см. “Ъ” от 12 февраля). Возможно, именно этот рост стал причиной улучшения экономических ожиданий компаний в начале года (см. “Ъ” от 14 февраля).

«Тем не менее сохраняют свою значимость факторы, которые могут привести к замедлению экономического роста в ближайшие кварталы»,— заключают в ИНП РАН. Среди них сокращение темпов роста потребительских расходов (данные «Сбериндекса» о тратах по картам в январе 2025 года этого, впрочем, не подтверждают) и розничного кредитования. «Ключевые риски экономического развития связаны с сохранением высокой инфляции, ожидаемым ухудшением динамики инвестиций в основной капитал и сокращением темпов роста доходов федерального бюджета»,— полагают аналитики из ИНП РАН.

Артем Чугунов