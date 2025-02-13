Саудовская Аравия выступила против выселения палестинцев из Газы

Саудовская Аравия поддерживает идею создания «ближневосточной Ривьеры» в секторе Газа, но против выселения палестинцев с этих земель. Об этом заявил саудовский посол в Великобритании принц Халед бен Бандар в интервью Лондонской радиовещательной компании (LBC).

Принц подчеркнул, что Саудовская Аравия не планирует выселять или переселять палестинцев, так как это их территория. «Это их земля, это их территория. Они заслуживают всего самого лучшего, что мы можем им там предоставить»,— отметил он.

На вопрос о возможности временного переезда палестинцев в Саудовскую Аравию принц ответил, что решение должны принимать сами палестинцы. Он добавил, что королевство готово принять людей, но не считает, что они захотят покидать свои дома. «Я думаю, самое главное — сохранить землю, потеря которой им грозит»,— подчеркнул посол.

Принц бен Бандар также отметил, что перед реконструкцией Газы необходимо очистить территорию и создать мирный механизм, признанным всеми сторонами конфликта. «75 лет назад многие палестинцы покинули свои дома и потеряли их, я не думаю, что они захотят сделать это снова»,— добавил он.

Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что Соединенные Штаты «возьмут под контроль» сектор Газа, будут отвечать за восстановительные работы, создадут там «ближневосточную Ривьеру». Сам регион господин Трамп назвал «площадкой для сноса», жителям которого стоит навсегда уехать в другие страны.