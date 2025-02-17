Главные новости за 17 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Индивидуального предпринимателя задержали в Кингисеппском районе Ленобласти после возбуждения уголовного дела по факту пожара в поселке Усть-Луга. При происшествии пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Владельца места общественного питания подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что и привело к инциденту 16 февраля. Сотрудники следствия выяснили, что в заведении были нарушены правила пожарной безопасности при оказании опасных для жизни и здоровья услуг.

В Петербурге на торгах продадут крупный складской комплекс в Шушарах. Два производственных здания обшей площадью около 50 тыс. кв. метров на участке площадью 4 га готовятся реализовать в рамках процедуры банкротства ООО «Невская логистика». Как сообщил «Деловой Петербург», дата аукциона пока не назначена, однако лот уже оценили в 1,7 млрд рублей. Склад расположен в районе развязки КАД, Витебского проспекта и Московского шоссе.

Петербургская полиция пресекла деятельность иностранного гражданина, подозреваемого в организации и вовлечении в занятие проституцией. Как сообщили в региональном ГУ МВД, 14 февраля сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия в клубе, расположенном в доме 30 по улице Кораблестроителей в Василеостровском районе Петербурга. В ходе мероприятия по этому адресу были задержаны 34-летний гражданин одного из государств Восточной Азии, три девушки в возрасте 19 – 24 лет и одна 17-летняя девочка.

Власти Санкт-Петербурга подготовили постановление о присвоении наименований безымянным территориям зеленых насаждений общего пользования. Согласно документу, участок на улице Химиков от улицы Коммуны до Большого Ильинского моста будет сквером Алые Паруса. Постановление 17 февраля опубликовано в разделе антикоррупционной экспертизы Смольного. Власти опираются на решение топонимической комиссии от 12 декабря 2024 года.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении жителя города Сергея Алексеева, признанного виновным по пп. «д,к» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство) и п. б ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Процесс проходил в закрытом режиме. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, в середине мая 2024 года Алексеев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире на улице Солдата Корзуна жестоко избил свою 54-летнюю сожительницу. Суд установил, что подсудимый наносил женщине удары деревянной инвалидной тростью. В общей сложности их начитывалось около 200. Помимо этого, Алексеев с особой жестокостью надругался над сожительницей, отметили в суде.

В Петербурге объявлен ряд конкурсов на выполнение работ по обследованию технического состояния помещений гражданской обороны. Потенциальным подрядчикам необходимо будет оценить стоимость восстановления бомбоубежищ в нескольких районах города. Общая стоимость всех тендеров составляет более 72 млн рублей. Согласно данным с сайта госзакупок, в Петроградском районе на обследование укрытий, в частности, готовы потратить 20,4 млн руб., в Выборгском — 18,6 млн руб., в Василеостровском — 18 млн руб., в Адмиралтейском, Московском и Пушкинском районах — 11,2 млн, 2 млн и 1,9 млн рублей соответственно.

Бывший директор Александринского театра Сергей Емельянов вернулся в состав правительства Республики Коми. Он занял должность заместителя председателя правительства региона. Об этом 17 февраля на еженедельном совещании объявил врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн, сообщается на официальном портале субъекта. «Республика знает Ларису Владимировну и Сергея Витальевича как опытных управленцев. Уверен, что их знания будут реализованы на благо Республики Коми»,— отметил Ростислав Гольдштейн.

Правительство России утвердило использование биометрических данных для посадки на поезд. Новый способ идентификации станет альтернативой бумажным документам, заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Его намерены протестировать в закрытом режиме в 2025 году, а после внедрить повсеместно. Прежние способы посадки на поезд сохранятся.

Петроградский районный суд Петербурга 17 февраля рассмотрел иск прокуратуры к жене журналиста-иноагента Александра Невзорова Лидии Невзоровой (принадлежит к экстремистскому объединению) и ее матери Наталии Колесниковой об обращении в доход государства квартиры на улице Ленина, официально принадлежащей госпоже Колесниковой. Требования истца были удовлетворены, сообщила в своем Telegram-канале глава объединенной пресс-службы судов (ОПС) Северной столицы Дарья Лебедева.

Выставка «Народный ВПК» проходит на базе интерактивного Музей СВО в Санкт-Петербурге. Она будет доступна для ознакомления до 23 февраля. Посетителям расскажут, как собираются ударные дроны, как плетутся маскировочные сети. Гости выставки узнают о процессе отливания окопных свечей, о нюансах создания изделия народных «Кулибиных» для фронта. Как рассказал «Ъ-СПб» глава фонда «Новая история», владелец ООО «ТД Нева» Алексей Ковалев, на подготовку народного музея ушел почти год.

Следственный комитет по Санкт-Петербурге проводит проверку по факту смертельного травмирования рабочего на стройплощадке в Калининском районе города. Трагический инцидент произошел накануне, 16 февраля, сообщили в ГСУ СК России по Петербургу. По предварительным данным, при производстве строительных работ на улице Ольги Форш мужчина получил телесные повреждения в результате удара ковшом экскаватора по голове. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где он впоследствии скончался.

Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы заделали две из трех пробоин на танкере Koala, на борту которого ранее произошел взрыв. В данный момент идет проверка на герметичность, сообщили в Telegram-канале Морспасслужбы. «Водолазы приступили к ремонту последней пробоины на левом борту судна. Заделку всех повреждений корпуса с внешней стороны завершат сегодня до конца дня»,— сообщили в пресс-службе ведомства.