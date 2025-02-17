Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

После пожара в Усть-Луге следствие задержало владельца кафе

Индивидуального предпринимателя задержали в Кингисеппском районе Ленобласти после возбуждения уголовного дела по факту пожара в поселке Усть-Луга. При происшествии пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Владельца места общественного питания подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что и привело к инциденту 16 февраля. Сотрудники следствия выяснили, что в заведении были нарушены правила пожарной безопасности при оказании опасных для жизни и здоровья услуг.

В поселке Усть-Луга произошло возгорание, которое привело к полному выгаранию помещения кафе. Посетители заведения получили множественные ожоги тела.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что к изучению обстоятельств произошедшего подключилась прокуратура.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...