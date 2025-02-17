После пожара в Усть-Луге следствие задержало владельца кафе

Индивидуального предпринимателя задержали в Кингисеппском районе Ленобласти после возбуждения уголовного дела по факту пожара в поселке Усть-Луга. При происшествии пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Владельца места общественного питания подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что и привело к инциденту 16 февраля. Сотрудники следствия выяснили, что в заведении были нарушены правила пожарной безопасности при оказании опасных для жизни и здоровья услуг.

В поселке Усть-Луга произошло возгорание, которое привело к полному выгаранию помещения кафе. Посетители заведения получили множественные ожоги тела.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что к изучению обстоятельств произошедшего подключилась прокуратура.

Татьяна Титаева