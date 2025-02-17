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Правительство разрешило использование биометрии при посадке на поезд

Правительство России утвердило использование биометрических данных для посадки на поезд. Новый способ идентификации станет альтернативой бумажным документам, заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Его намерены протестировать в закрытом режиме в 2025 году, а после внедрить повсеместно. Прежние способы посадки на поезд сохранятся. Сроки, в которые реализуют проект, не уточняются, но известно, что сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы (ЕБС).

Она разработана «Ростелекомом» по инициативе Минцифры и Банка России. Сервис позволяет получать услуги, которые обычно требуют предъявления паспорта, например, открытие бизнеса.

Подробнее об использовании биометрии в транспорте читайте в материале «Ъ-СПб» «Биометрия приедет на метро»>.

Стефания Барченкова

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