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В Петербурге появятся сквер Алые Паруса и сквер Людмилы Беловой

Власти Санкт-Петербурга подготовили постановление о присвоении наименований безымянным территориям зеленых насаждений общего пользования. Согласно документу, участок на улице Химиков от улицы Коммуны до Большого Ильинского моста будет сквером Алые Паруса.

Постановление 17 февраля опубликовано в разделе антикоррупционной экспертизы Смольного. Власти опираются на решение топонимической комиссии от 12 декабря 2024 года.

Документ включает 17 новых наименований. В их числе сквер, названный в честь директора Музея истории Ленинграда Людмилы Беловой, сквер Виктора Чистякова, советского актера и пародиста. Также в Петербурге решили увековечить память русского литературного критика, поэта и журналиста Петра Плетнева.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский ЗакС поддержал законопроект о присвоении названий 26 зеленым зонам.

Татьяна Титаева

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